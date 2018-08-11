السيارات ثلاثية الأبواب تتراجع لصالح الخماسية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

شهدت مبيعات السيارات الـ«هاتشباك» ثلاثية الأبواب تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، حيث بات المستهلكون يفضلون السيارات الـ«هاتشباك» خماسية الأبواب، كونها عملية وأكثر تعددية في استخدامها، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس، نقلاً عن مجلة «أوتوكار» الأسبوعية البريطانية المتخصصة في شؤون السيارات.

وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه المتزايد منذ سنوات حدا بشركات تصنيع السيارات إلى خفض معدل إنتاجها للسيارات ثلاثية الأبواب بشكل واضح. واستشهدت على ذلك بشركة «سيات» الإسبانية والتي عمدت إلى حذف السيارات ثلاثية الأبواب من خطوط إنتاجها بصفة مطردة خلال الشهور الأخيرة، نظراً لتراجع الطلب عليها. وكانت السيارة موديل «ليون إس سي» الثلاثية الأبواب هي آخر ضحايا هذا الاتجاه ضمن موديلات «سيات».

وجاء ذلك في أعقاب قرار «سيات» بالتوقف عن إنتاج سيارتها الرياضية الشهيرة «مي» ثلاثية الأبواب، رغم أنها كانت أقل كلفة بقيمة ألف جنيه إسترليني من نظيراتها خماسية الأبواب.

كما أسقطت «أودي» الألمانية كافة السيارات ثلاثية الأبواب ضمن موديلها «أيه 3»، حيث لم تعد تطرح من هذا الموديل سوى السيارات خماسية الأبواب. كما سحبت «فولكس فاجن» الألمانية أيضاً كافة الإصدارات ثلاثية الأبواب من موديلاتها «بيتلز»، «اب»، «شيروكو»، و«بولو» ضمن هذه الاستراتيجية.