إضراب طياري «راين اير» في 5 دول أوروبية يلغي 400 رحلة

المصدر: برلين - أ ف ب

تواجه «راين اير» ثاني أكبر خطوط جوية في أوروبا إضرابات جديدة مع إضراب أول لطياريها في خمس دول أوروبية احتجاجاً على سياسة الشركة المتعلقة بالتوظيف.

ويأتي هذا التحرك في أوج فترة الإجازات الصيفية يشمل ألمانيا وبلجيكا والسويد وإيرلندا وهولندا، وسيؤثر على أكثر من 55 ألف مسافر بسبب إلغاء 400 رحلة منها 42 ألفاً في ألمانيا.

وأوضحت الشركة التي تسير رحلات منخفضة الكلفة في أوروبا أن 85% من رحلاتها سيتم تأمينها، أي «أكثر من ألفين وستنقل 400 ألف راكب». وقالت الشركة إن «غالبية الزبائن» المتأثرين بالإضراب وزعوا على رحلات أخرى.

وفي مطار شارلوروا، الأهم للشركة في بلجيكا، شارك 20 طياراً من «راين اير» في تحرك احتجاجي ورفعوا لافتات كتب عليها «إضراب راين اير» أو «احترمونا». وتحرك مماثل مقرر في مطار فرانكفورت الألماني.