7000 قطعة لخدمة ركاب «البريطانية» في كل رحلة

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت شركة الخطوط الجوية البريطانية بيانات حول رحلات الشركة التي يصل عددها إلى 850 رحلة في اليوم. حيث ذكرت الشركة أنها تقوم بتحميل طائرة بوينغ 747 من مطار هيثرو إلى مطار جون إف كينيدي في مدينة نيويورك بأكثر من 7,000 قطعة لخدمة العملاء خلال إجازاتهم الصيفية، حيث يتم تفريغ الكثير وإعادة تحميلها قبل كل رحلة.

وتشمل القائمة 1737 صنفاً من أدوات المائدة، و798 كأساً، و101 زجاجة كاملة، و388 قارورة من المشروبات، و350 كيساً من البسكويت، و78 لفافة ورق مرحاض، وخمس مجموعات للإسعافات الأولية، و282 بطانية. كما تضمنت الدراسة أيضاً كيفية سفر الأشخاص وما يتطلعون إليه.

كما كشفت الدراسة بأنه وفقاً لمتوسط المعدل السنوي، يسافر واحد من كل اثنين (47%) بمفردهم، بينما يسافر 27% كأزواج؛ حوالي 70% منهم يسافرون للاستمتاع بإجازتهم، بينما يسافر 28% منهم لأغراض العمل.