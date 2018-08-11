15.8 % من الألمان معرضون للفقر

المصدر: دوسلدورف - د ب أ

ارتفعت خطورة الوقوع في الفقر في ألمانيا على نحو طفيف العام الماضي.

فقد ذكر معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» القريبة من الدوائر العمالية في مدينة دوسلدورف استناداً إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن الخطورة ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بعام 2016.

وبحسب البيانات، فإن المهددين بالوقوع في الفقر في ألمانيا بلغت نسبتهم العام الماضي 15.8%، وهي أعلى نسبة منذ بداية الرصد.

ووفقاً للمعهد، فإن السبب في الزيادة هو ارتفاع الفقر بين فئة المهاجرين، حيث ارتفعت نسبته بين هذه الفئة العام الماضي 0.9% لتصل إلى 30.3%. وتراجع معدل الفقر بين الألمان غير المنحدرين من أصول مهاجرة بنسبة 0.3%. وبحسب البيانات، فإن الأسر المهددة بالفقر هي التي يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا.