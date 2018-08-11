المصدر: دبي - سيد صالح

بلغ حجم مبيعات السيارات في الصين في شهر يوليو الماضي 1.89 مليون سيارة، ليسجل بذلك تراجعاً بنسبة 4%، بالمقارنة مع يوليو من العام الماضي 2017، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس، نقلاً عن بيانات أصدرها الاتحاد الصيني لِمُصَنعِي السيارات.

وعلى الرغم من ذلك، فقد رصدت بيانات الاتحاد ارتفاع الحجم الإجمالي لمبيعات السيارات في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري «16 مليون سيارة»، بنسبة 4.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، ويتوقع الاتحاد أن تسجل هذه السوق خلال العام الجاري نمواً بنسبة 3%، بالمقارنة مع العام الماضي، ولكنه يظل رغم ذلك دون النمو الذي حققته في 2016، والذي بلغ 13.7%.

وبدورها، أعلنت شركة «فورد» الأميركية للسيارات أمس تراجع مبيعاتها في الصين بنسبة 32% في يوليو الماضي، وذلك بعد تراجع آخر بنسبة 38% في يونيو.