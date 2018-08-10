«طيران الإمارات» تقدم منتجات فاخرة لـ«الأولى ورجال الأعمال»

المصدر: دبي - البيان

بدأت موسسة طيران الإمارات تقديم منتجات فاخرة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال لضمان توفير تجربة أكثر راحة وتعاونت مع بايريدو المتخصصة في العناية بالبشرة و«باورز آند ويلكينز».

وتم تزويد أجنحة الدرجة الأولى بمجموعة العناية بالبشرة عالية الجودة، وتم طرح المجموعة بداية في أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على «بوينغ 777» العام الماضي، ثم تم تعميمها على كامل أسطول الناقلة.

وتشمل مجموعة طيران الإمارات الحصرية من مستلزمات بايريدو زيت البابونغ الذي يساعد على الاسترخاء، وبخاخ من البابونغ يرش على الوسادة لإضفاء جو هادئ ومنشفة لتنظيف الوجه وغسول للوجه.

وتوفر الناقلة لركاب الدرجة الأولى سماعات E1 العازلة للصوت التي صممتها باورز آند ويلكينز حصرياً باستخدام تقنية عزل فريدة ويمكن استخدامها للاستمتاع بمشاهدة ما يختارونه من نحو 3500 قناة ترفيهية، حسب الطلب، على شاشة 32 بوصة.

وتواصل طيران الإمارات شراكتها مع بولغاري لتقديم أحدث تصاميم حقائب العناية الشخصية. وتحتوي الحقيبة الجديدة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال على عطر «جرين تي».

وتأتي حقائب الدرجة الأولى بـ8 تصاميم مختلفة وألوان جديدة للرجال والنساء، وتتاح أيضاً 8 تصاميم مختلفة لدرجة رجال الأعمال 4 منها للنساء و4 للرجال.

وتقدم طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى على الرحلات الطويلة بيجامات Hydra Active المرطبة.

وتتعزز تجربة ركاب طيران الإمارات في الأجواء بشبكة صالات الناقة المكونة من 42 صالة في مطارات رئيسة.