نسخ محدودة من «فورد موستانغ»

المصدر: هيستون - د ب أ

أعلنت «هينسي» الأميركية المتخصصة في تعديل وإعادة تجهيز السيارات الرياضية والفارهة إنتاج السيارة رقم 10000 منذ بدء تشغيلها في 1991، حيث كانت السيارة من طراز «فورد موستانغ»، واحتفالاً بهذه المناسبة بدأت الشركة إنتاج «هيرتدج إيدشن موستانغ»، التي تعمل بمحرك قوته 808 أحصنة وتعتزم «هينسي» إنتاج 19 نسخة فقط من السيارة التذكارية.

وتعمل «هيرتدج إيدشن موستانغ» بمحرك «موستانغ جي.تي» بقوة 808 أحصنة وتقول «هينسي»: إن النسخة الجديدة من السيارة تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة بعد 3.3 ثوان من انطلاقها وتصل سرعتها إلى أكثر من 200 ميل في الساعة.

وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن النسخة الخاصة من السيارة «موستانغ» تحتوي على نظام محدث لحقن الوقود ومضخة وقود عالية التدفق إلى جانب نظام تبريد يعمل بالهواء والماء. كما تم تجهيز السيارة بإطارات من طراز «ميشلان بايلوت سبورت كب 2» مع عجلات مقاس 20 بوصة.