سائقون يشكون احتراق «بي.إم.دبليو»

المصدر: سيئول - د ب أ

أفاد تقرير إخباري بأن مجموعة من 21 من مستخدمي مركبات «بي.إم.دبليو» في كوريا الجنوبية قدموا إلى الشرطة شكوى ضد 6 من مديري الشركة الألمانية بسبب سلسلة حرائق في سيارات الشركة.

وقال المدّعون : «لا يمكننا أن نفهم لماذا تفشل شركة، تزعم أنها تتمتع بدرجة عالية من البراعة التقنية، في تحديد سبب الحرائق على مدار أكثر من عامين ونصف العام».

وقبل ساعات قليلة من تقديم الشكوى في مركز للشرطة بوسط سيئول اشتعلت النيران في سيارتين من إنتاج الشركة ما يرفع عدد الحرائق في كوريا الجنوبية منذ بداية العام إلى 36.

واعتذرت الشركة الاثنين الماضي عن الحرائق في سيارات الديزل وقال كيم إن الشركة ستفعل كل ما في وسعها لتهدئة المخاوف موضحاً أن الشركة تعتزم إجراء استدعاء 100 ألف مركبة.