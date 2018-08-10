«إيكيا» تطلق أول متاجرها في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

افتتحت «إيكيا» السويدية العملاقة للأثاث أول متاجرها في الهند أمس مستهدفةً واحدة من أسرع الطبقات المتوسطة نمواً في العالم. ويقع المتجر العملاق، القائم على مساحة 37 ألف متر مربع، في مدينة حيدر آباد جنوبي البلاد، ويضم الأثاث والمستلزمات المنزلية التقليدية للشركة، إضافة إلى منتجات جديدة بلمسات هندية. وتدرس إيكيا للتواجد في الهند منذ قيام الحكومة عام 2012 بتغيير بعض اللوائح بما يسمح باستثمار أجنبي مباشر بنسبة 100% في تجارة تجزئة لعلامة تجارية واحدة.

وأعلنت الشركة أنها حصلت على أماكن في مومباي وبنغالور ونيودلهي، حيث تعتزم افتتاح متاجر جديدة في المستقبل. كما تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في الهند. ووفقاً لبيانات حكومية فإنه من المتوقع أن يتضاعف عدد أبناء الطبقة المتوسطة في الهند والبالغ عددهم نحو 267 مليون شخص مرتين بحلول 2025.