«ريان إير» تحتمي بالقضاء لتعطيل إضراب طياريها

المصدر: أمستردام - د ب أ

تسعى شركة «ريان إير» للطيران منخفض التكاليف للحصول على أمر قضائي مؤقت في هولندا لتعطيل إضراب من المقرر أن يبدأ اليوم الجمعة ويستمر يوماً واحداً.

ويطالب الطيارون وأطقم العمل بالتوصل إلى عقد جديد بشأن الأجور يضمن ظروف عمل أفضل.

وأعلنت النقابة، أمس، أن أفرادها سينضمون إلى نظرائهم في كل من بلجيكا وألمانيا وإيرلندا والسويد في الإضراب، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويستمر حتى صباح السبت.

ورداً على ذلك، تقدمت الشركة، ومقرها إيرلندا، بطلب لاستصدار الأمر القضائي، كما تسعى إلى منع الإضرابات طيلة الصيف.

وفي المجمل جرى إلغاء 400 رحلة طيران تحسباً للإضراب.