دبي مدينة المشاهير

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

تواصل دبي تألقها في الحقل السياحي على الساحتين العالمية والإقليمية، فقد حلت في المركز الثاني في قائمة أفضل وجهات المشاهير، نشرها موقع مجلة «تريب أدفايز» وضمت خمس مدن. وجاءت دبي بعد مدينة إيبيزا، الإسبانية الواقعة في جزر البليار التي حلت أولاً، متفوقة على كابو سان لوكاس المكسيكية، وسان تروبيه الفرنسية، وجزيرة سانت بارتس في الكاريبي.

وقامت «تريب أدفايزر» بتصنيف الوجهات بناءً على مدونات المشاهير في إنستغرام، ومراجعة المجلة نفسها للمدن الخمس الأولى.

وعلى صعيد متصل، حلت دبي في قائمة أكثر مدن العالم جاذبية للسفر، نشرها موقع مجلة «فايننشال ادفايزر» محتلة المركز السابع عالمياً متفوقة على برشلونة، وسان فرانسيسكو، وشيكاغو.

واستند موقع المجلة البريطانية في تصنيفه الجديد الذي يعطي لمحة عما يفتقده بعض الناس الذين يؤثرون البقاء في منازلهم، إلى تقييم شركة الاستشارات «ريزونانس» لمجموعة من المدن، وصنفها بناءً على جدارة السفر.

ووصف الموقع دبي بمدينة التسامح، والانفتاح، والابتكار، وبأنها ديناميكية نابضة بالحياة، تقع على ساحل دولة الإمارات. وتشتهر المدينة بالتصاميم الفاخرة والهندسة المعمارية الفاخرة. وتعويلاً على ذلك، احتلت دبي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وفقًا لشركة ريزونانس الاستشارية. أما المدن الخمس الأولى فهي لندن، ونيويورك، وباريس، وموسكو، وطوكيو.

وقال: ترنو أكثر مدن الشرق الأوسط شعبية (والأعلى مرتبة) إلى كل شيء. كما هو حال العديد من زوارها السنويين البالغ عددهم 15 مليوناً.