سناب شات يخسر 3 ملايين مستخدم

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

كان يأمل إيفان سبيجيل، الرئيس التنفيذي لشركة «سناب» المطورة لتطبيق «سنابتشات» أن يحقق إعادة تصميم التطبيق الذي أطلقه خلال الفترة الأخيرة نجاحاً كبيراً ومساعدة المعلنين في الدفع بإعلاناتهم على التطبيق، لكن في الأشهر التي تلت إعادة تصميم «سنابتشات»، وقع 1.2 مليون مستخدم حول العالم عريضة تطلب من الشركة إعادة النظر في تلك الخطوة، لكن الشركة قررت الاحتفاظ بالتصميم الجديد مع تغيير بعض الأشياء الصغيرة، وهذا القرار كلفها ملايين المستخدمين.

وأكد تقرير أن سنابشات يفقد 2% من مستخدميه النشطين يومياً، وانخفض عدد المستخدمين من 191 مليونا إلى 188 مليونا في ربع واحد فقط، وقال شبيجل: «نحن حريصون على تحقيق المزيد من التقدم، ولدينا الآن فرصة هائلة لإظهار المزيد من المحتوى المناسب للشخص المناسب».