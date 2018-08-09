هواوي توفر تجربة ألعاب أندرويد مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إتاحتها تقنية تسريع وحدات معالجة الألعاب GPU Turbo للعملاء في الإمارات. وستعمل تقنية معالجة الرسوميات المبتكرة على تعزيز قدرة الهواتف الذكية على معالجة تطبيقات تحتوي رسوميات مكثفة مثل الألعاب.

كما تواصل مجموعة هواوي التأكيد على التزامها بالابتكار وخدمة العملاء من خلال تزويد هواتفها بواجهة المستخدم المتكيّفة وتقنية GPU Turbo، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ألعاب مرموقة دون الحاجة لترقية هواتفهم، وهذا ما يشكل ميزةً رائعة يحظى بها جميع العملاء في الإمارات. تأتي الخطوة الجديدة في مرحلة حاسمة تشهد فيها الألعاب على الأجهزة المحمولة رواجاً منقطع النظير على الصعيد العالمي.