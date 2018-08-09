الصين تتصدر نشر شبكات G5

المصدر: بكين - وكالات

كشف تقرير حديث أن الولايات المتحدة تأتى بعد الصين في السباق الخاص بتطوير الجيل المقبل من الاتصالات اللاسلكية والمعروفة باسم 5G، وأنها تخسر الفوائد الاقتصادية المحتملة نتيجة ذلك، إذ تمتلك الصين حالياً عشرة أضعاف المواقع التي تدعم اتصالات 5G من الولايات المتحدة، وفى ثلاثة أشهر فقط من عام 2017، أضافت الشركات الصينية أبراج شبكات أكثر مما حققته الولايات المتحدة في السنوات الثلاث السابقة.

ووفقاً لشركة Deloitte Consulting، فإن الدول الأولى التي تتبنى الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية ستشهد «مكاسب غير متكافئة»، حيث تجلب شبكات الـ5G مجموعة من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، إذ تفوقت الصين على الولايات المتحدة بمقدار 24 مليار دولار منذ عام 2015.