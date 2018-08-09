الهجمات عبر الإيميلات الأخطر

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «مايم كاست المحدودة» في تقرير حديث: إن أكثر من 50% من المؤسسات شهدت ارتفاعاً في حجم هجمات سرقة الهوية خلال الـ12 شهراً الماضية، بينما قالت 40% منها إنها لاحظت ازدياد عدد هجمات انتحال الشخصية.

وقال بيتر باور، الرئيس التنفيذي لدى مايم كاست: «تتطور الهجمات الواردة عبر البريد الإلكتروني بشكل مستمر، وتبيّن أبحاثنا الأحدث الحاجة الماسّة لتعمل المؤسسات على تطبيق استراتيجية تتيح الصمود في وجه الهجمات الإلكترونية».

وكانت «مايم كاست» قد أجرت مؤخراً أبحاثاً عالمية بالتعاون مع مؤسسة فانسون بورن حول وضع الأمن الإلكتروني في المؤسسات وتوقعاتها واحتياجاتها. وقامت النتائج الواردة في التقرير على أساس إجابات 800 مشارك من المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرارات في قطاع تقنية المعلومات.