«فيسبوك» تسعى إلى بيانات مستخدميها المصرفية

المصدر: Ⅶنيويورك - أ ف ب

اتصلت مجموعة «فيسبوك» بمصارف أميركية كبرى طالبة منها تقاسم بيانات عملائها المشتركين في موقع التواصل الاجتماعي، سعياً لعرض خدمات جديدة عبر تطبيق «ماسنجر» لخدمة الرسائل الفورية.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن «فيسبوك» أجرت قبل أشهر مباحثات مع «تشيز» وهو بنك التجزئة التابع لمصرف جي بي مورغان ومع «سيتي» (سيتي غروب) و«ويلز فارغو» موضحاً أن «تشيز» وضع حداً لها.

وقال المصدر إن مجموعة مارك زوكربيرغ أرادت معلومات عن معاملات بطاقات الائتمان وأرصدة الحسابات الجارية للعملاء، وطلبت معلومات عن الشركات التي يتعاملون معها على أن تعطي للبنوك في المقابل فرصة ترويج عروضها عبر خدمة «ماسنجر» التي تضم 1.3 مليار مستخدم نشط.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «فيسبوك» اتصلت كذلك مع بنك «يو إس بانكورب». وقالت ناطقة باسم المجموعة «مثل العديد من شركات الإنترنت ذات الأنشطة التجارية، نتعاون مع بعض البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لتقديم خدمات مثل الدردشة (خدمة الرسائل الفورية) مع العملاء وإدارة الحسابات».