أوروبا الوجهة السياحية الأولى للخليجيين

المصدر: دبي - البيان

كشفت بيانات صادرة عن شركة «في إف إس جلوبل» عن تصدر دول الاتحاد الأوروبي للوجهات السياحية بالنسبة للسياح الخليجيين. وخلال فصل الصيف الجاري شهدت «في إف إس جلوبل» إقبالاً كثيفاً من قبل السياح من دول مجلس التعاون الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص مع دخول موسم إجازات المدارس.

وقال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشرق الأوسط، جنوب آسيا والصين لدى «في إف إس جلوبل»: «لاحظنا تصدر دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الوجهات غير التقليدية رغبات السياح من دول مجلس التعاون خلال النصف الأول 2018».