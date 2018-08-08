الهند تبحث حجب «فيسبوك» و«واتساب» عند الحاجة

المصدر: نيودلهي - رويترز

كشفت وثيقة أن الهند طلبت من شركات الاتصالات البحث عن سبل لحجب تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب في حالة إساءة استخدامها. وكثفت الهند الجهود خلال الأشهر الماضية ضد الرسائل التي يمكن إرسالها إلى أكثر من شخص في الوقت نفسه بعدما اتضح أن البعض يستخدم وسائل التواصل لنشر الشائعات.

وطلبت وزارة الاتصالات من شركات تقديم خدمات الاتصالات إلى جانب شركات الهواتف المحمولة والإنترنت «استكشاف الخيارات الممكنة المختلفة».

وذكر خطاب حكومي: «أنتم مطالبون باستكشاف الخيارات الممكنة المختلفة والتوصل إلى وسيلة يمكن من خلالها حجب انستجرام وفيسبوك وواتساب وتليجرام»