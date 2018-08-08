إطلاق «شاومي Mi8»

المصدر: بكين - وكالات

بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة «شاومي» أخيراً بإزاحة الستار رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد Mi8، الذي يأتي أيضاً للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الشركة. وكما أوضحت التسريبات السابقة تماماً، فالهاتف الجديد يأتي مع تصميم يشبه كثيراً تصميم الهاتف آيفون إكس.

يضم الهاتف شاشة طويلة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وهو القطع الذي يحوي العديد من المكونات، بما في ذلك سماعة الأذن والكاميرا الأمامية، فضلاً عن الآلية المسؤولة عن إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للوجه، تماماً مثل الهاتف آيفون إكس، وفي الواجهة الخلفية يضم الهاتف طبقة زجاجية وكاميرا مزدوجة بوضعية عمودية، فضلاً عن مستشعر بصمات الأصابع. وأكدت الشركة أن هاتفها يضم شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش.