«جاكوار» تطلق أول أسطول سيارات أجرة كهربائية في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

سلّم رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة «جاكوار لاند روڤر»، 10 سيارات من طراز جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل إلى «مركز ميونخ لسيارات الأجرة». وتتيح السيارات لعملاء سيارات الأجرة في ميونخ وسيلة نقل جديدة ومستدامة وصامتة تتسم بالراحة وانعدام الانبعاثات الكربونية.

وقال سبيث: «تعتبر سيارة I-PACE وسيلة نقل مثلى لقطاع سيارات الأجرة في المدينة كونها تتسم بالمساحة الواسعة والمتانة ونظام نقل الحركة الفعال. فهي سيارة من نوع مختلف لتنقُّل من نوع مختلف أيضاً، ويسرنا أن ننضم مع مدينة ميونخ إلى مشروع نشر سيارات الأجرة الكهربائية لإطلاق أول أسطول في ألمانيا لسيارات الأجرة الكهربائية».

واعتباراً من أغسطس الجاري، ستصبح سيارات الأجرة الجديدة من جاكوار متاحة لخدمة الركاب ضمن شوارع ميونخ. كما ستزدان بالحلّة التقليدية الكاملة لسيارات الأجرة، وسيتولى قيادتها سائقون متمرسون ومتحمسون جداً لفكرة تبديل السيارات الحالية بأخرى كهربائية.