طرح «ون بلس 6»

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت شركة «ون بلس» OnePlus عن هاتفها الرائد الأول هذا العام تحت اسم OnePlus 6، وهو الهاتف الذي تسعى من خلاله الشركة إلى زعزعة موازين القوى مجدداً في سوق الهواتف الذكية من خلال الدخول في منافسة شرسة مع أمثال iPhone X وGalaxy S9 وغيرهما من الهواتف الراقية الأخرى.

يضم الهاتف شاشة طويلة مزودة بقطع في الجزء الأوسط العلوي علما أن هذا القطع سيضم سماعة الأذن والكاميرا وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. ويضم الهاتف كاميرا مزدوجة بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية يتواجد أسفلها الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع الذي تم نقله من الواجهة الأمامية لتحرير المزيد من المساحة للشاشة، وتقليص الإطار السفلي. كمل يضم الهاتف شاشة Optic AMOLED بحجم 6.28 إنش وبدقة 1080×2280 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 5.