«هواوي» تزيح «آبل» عن وصافة مبيعات الهواتف

المصدر: شنغهاي - رويترز

وصف رين زنغفاي، مؤسس «هواوي» الصينية، مجموعته «بذئب» مندفع بلا هوادة لا يترك طريدته، رغم منعها تقريباً في الولايات المتحدة، حيث انتزعت من أبل المرتبة الثانية عالمياً في الهواتف الذكية وباتت تتحدى سامسونغ.

فمنذ 2010، تتنافس أبل وسامسونغ على المرتبتين الأوليين في عالم الهواتف الذكية. لكن هذه المبارزة انتهت في الربع الثاني من السنة عندما باعت هواوي 54,2 مليون هاتف (15% من السوق العالمية) متقدمة على أبل التي باعت 41,3 مليون هاتف، ولا تزال سامسونغ تحتل الصدارة مع 71,5 مليون وحدة.

والشركة الممنوعة تقريباً من دخول السوق الأميركية، تعرض هواتف ذكية متميزة في أوروبا وتكيف معروضاتها مع متطلبات الأسواق النامية.