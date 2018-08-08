اختبار شحن سيارات أثناء القيادة

المصدر: برلين - رويترز

استفادت شركة ناشئة مقرها مدينة ميونيخ الألمانية من الشمس الساطعة في ولاية بافاريا هذا الصيف لاختبار التطوير النهائي لنظام شحن سيارتها سيون، وهي سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالطاقة الشمسية حتى يتسنى شحنها أثناء القيادة. ومن المرجح أن تتخلف ألمانيا عن تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول 2020 لكن الحكومة قالت في أبريل إنها مستعدة لتقديم دعم للشركات التي تصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وتطور شركة «سونو موتورز» التي تأسست عام 2016 السيارة سيون وهي سيارة كهربائية بالكامل يحتوي هيكلها على خلايا شمسية ويمكن شحنها بالطاقة الشمسية، أو عن طريق مصادر الكهرباء التقليدية أو سيارات كهربائية أخرى. وسيبدأ الإنتاج في النصف الثاني 2019 في أحد مصانع الشركة الألمانية التي تلقت نحو خمسة آلاف طلبية وتسعى لبدء البيع بسعر 16 ألف يورو (18540 دولارا) العام المقبل.