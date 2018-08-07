كوريا الجنوبية تخفف عبء فواتير الكهرباء على الأسر

المصدر: رويترز

وقال بايك أون-جيو وزير التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يخفض هذا الإجراء 19.5 بالمئة من أعباء الكهرباء المستحقة لشركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) من على كاهل الأسر.

وتأتي الخطوة فيما أثار حر الصيف القائظ استياء شعبيا من نظام الفواتير الذي تطبقه كيبكو ويقضي بمحاسبة الأسر على أسعار كهرباء أعلى كلما زاد استخدامها. وذكر بايك أن الحكومة ستبحث أيضا القيام بتغييرات على المدى البعيد.

وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة: "هذا إجراء مؤقت في وجه موجة حر تصل إلى حد الكارثة. سنتناقش مع البرلمان للتوصل إلى إجراءات لإصلاح نظام حساب فواتير الكهرباء بالكامل".

ويحصر النظام المعمول به حاليا مستخدمي الكهرباء لأغراض السكن في ثلاث فئات ويحاسبهم وفقا لحجم استهلاكهم للكهرباء.

وقال بايك إن الحكومة ستبحث تقاسم تكلفة التخفيف المؤقت لأسعار الكهرباء مع كيبكو في سبيل تخفيف عبء التكاليف على الشركة التي تمد كل الأسر الكورية الجنوبية بالكهرباء.

وذكرت الوزارة أن إمدادات الكهرباء في كوريا الجنوبية تكفي في الوقت الحالي لتلبية الطلب. وتستخدم البلاد الفحم والطاقة النووية لتوليد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء.