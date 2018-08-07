المقيمون يفضّلون تمضية العطلات في ربوع الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكدت «SEMrush» منصة التسويق الرقمي، أن المقيمين في الإمارات يفضلون قضاء العطلة داخل الإمارات خلال عيد الأضحى المبارك. وكشفت أحدث أبحاث المنصة أن المقيمين يجرون ما يقارب 200 ألف عملية بحث، عبر الإنترنت سنوياً أثناء سعيهم لإيجاد الوجهة المثالية لقضاء عطلة العيد داخل البلاد.

ومن المنتظر أن يستمر سوق السياحة المحلية في الإمارات في النمو سنوياً، مع توقعات «المجلس العالمي للسفر والسياحة» بارتفاع الإنفاق على السياحة الداخلية عن المستوى الحالي البالغ 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بحلول 2027. وكان الإنفاق على العطلات الداخلية في الإمارات قد عاد بنسبة 24% من إجمالي الناتج المحلي المباشر للسياحة والسفر في العام الماضي، وهذا ما شكّل أثراً اقتصادياً هاماً على قطاع السياحة.

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush: «تنفق الإمارات ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً على الإعلانات بشكل عام، ويجب على المسوقين المحليين أن يطوروا استراتيجياتهم التسويقية الرقمية بشكل أكبر، للاستفادة من سوق سياحة محلية أكثر ربحية، كما ينبغي على المسوقين أن يميزوا أنفسهم عن المنافسين عن طريق استخدام محرك البحث الأمثل لتحسين ظهورهم عبر الإنترنت».

وكانت الإمارات قد أطلقت عدداً من المبادرات الجديدة لتعزيز قطاع السياحة والسفر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك استثمارات بمليارات الدولارات في حدائق ترفيهية ومناطق جذب سياحية متنوعة وفنادق وتطوير وجهات تراثية وثقافية في جميع الإمارات السبع.

وأضاف زيدان: «نظراً لكون الغالبية العظمى من المقيمين في الإمارات، فإن مبادرات توسيع قطاع السياحة بعروض جديدة جذابة قد تغري العديد منهم لاستكشاف خيارات العطلات منخفضة التكلفة داخل الدولة».