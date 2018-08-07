غابرييل نيكلسون تفوز بجائزة «إعمار للضيافة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن اسم الفائزة بمبادرتها العالمية الأولى من نوعها لاكتشاف ألمع موهبة في قطاع الضيافة في العالم. وحصدت غابرييل نيكلسون من المملكة المتحدة، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، اللقب بعد عملية تقييم صارمة شهدت مشاركة شبان وشابات من 66 دولة للفوز بمنصب رفيع المستوى مع «مجموعة إعمار للضيافة».

يهدف برنامج التدريب الذي يستمر لثلاثة أعوام، الذي تتكفل المجموعة بكل مصاريفه، إلى تعيين الفائزة بمنصب مدير مؤسسي أو مدير عام في إحدى العلامات التجارية الفندقية التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة».

أقيمت الجولة النهائية من المنافسات في فندق «أرماني دبي»، حيث شارك المرشحون الثمانية الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية في سلسلة من التمارين والاختبارات أمام لجنة التحكيم.