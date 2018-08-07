«دايملر» تبحث تصنيع سيارات كهربائية في الصين

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم شركة «دايملر إيه جي» الألمانية لصناعة السيارات تصنيع سيارات ذكية كهربائية في الصين بالتعاون مع شركة محلية، في إطار جهودها لتدعيم مبيعاتها في مدن العالم، التي تعاني من مشكلتي مساحات انتظار السيارات والانبعاثات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤولين على صلة بالمسألة، رفضوا الكشف عن هويتهم، القول: إن دايلمر تجري مباحثات لإقامة مشروع مشترك جديد مع شركة بكين إلكتريك للمركبات، التي تعد إحدى وحدات مجموعة بكين للسيارات، والتي تعتبر شريكاً لها منذ وقت طويل، وذلك من أجل تصنيع سيارات ذكية.

وكانت دايلمر قد أعلنت في مايو الماضي عن إجراء تغييرات في هيكل إدارة قسم السيارات الذكية، لتغيير استراتيجيتها نحو السيارات الكهربائية،.