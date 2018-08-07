«لينوفو» تعترف بأخطاء في هواتفها

المصدر: نيودلهي - وكالات

اعترف يانغ يوان تشينغ، الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، بأن الشركة ارتكبت بعض «الأخطاء» في مجال الهواتف الذكية في الهند، وتعهّد بإصلاح الأمر واستعادة مجد الشركة السابق في العامين المقبلين من خلال إطلاق المنتجات المناسبة لسوق الهند تحت شركتي لينوفو والعلامات التجارية موتورولا.

وقال يوان تشينج أثناء مشاركته في مؤتمر، جنباً إلى جنب مع أعضاء آخرين في المجلس التنفيذي في لينوفو: «الهند سوق مهم للغاية بالنسبة لنا، ولدينا مجال للتحسينات في مجال الهواتف الذكية».

وأضاف: «بشكل عام، هدفنا هو توليد إيرادات تصل إلى 6 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة من الهند»، مضيفاً أن الشركة تركز على توسيع جميع قطاعات أعمالها.