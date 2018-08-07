«إل جي» تطلق هاتف Q8

المصدر: سيئول - وكالات

كشفت شركة «إل جي» النقاب عن هاتفها الجديد Q8 باعتباره بديلاً أرخص لهاتفها V35 ThinQ، إذ دعمته بشاشة «فول فيجن» بحجم 6.2 بوصات مع قلم مدمج.

يتميز الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 450 ثماني نواة بسرعة 1.8 جيجاهيرتز، مع ذاكرة 4 وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، مع ذاكرة microSD لتخزين ما يصل إلى 2 تيرابايت.

ويحتوي الهاتف على مستشعر في الخلف 16 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، جنباً إلى جنب كاميرا السيلفي بحجم 5 ميجابكسل مزودة بزاوية واسعة عريضة تبلغ 100 درجة. ويتضمن الهاتف اتصال USB-C وBluetooth ويحتوي على بطارية بسعة 3،300 ميللى أمبير في الساعة.