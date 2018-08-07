تحالف بين «كارفور» و«تيسكو»

المصدر: باريس - د ب أ

أكدت سلسلتا متاجر كارفور الفرنسية وتيسكو البريطانية اتفاقهما رسمياً على إقامة تحالف استراتيجي طويل المدى بينهما، وتتوقع الشركتان دخول هذا التحالف حيز التطبيق في أكتوبر المقبل.

يشمل التحالف، العلاقة الاستراتيجية مع المورّدين العالميين وإنشاء منظومة مشتركة لمشتريات المنتجات والسلع التي تحمل العلامة التجارية لهما، ولا تستهدف إعادة بيع هذه السلع، وسيتم تقييم هذا التحالف لمدة 3 سنوات.

يذكر أن سلسلة متاجر تيسكو تدير نحو 6553 متجراً في العديد من دول العالم، في حين يتركز نشاطها في بريطانيا، حيث تدير نحو 3400 متجر. وتدير سلسلة كارفور الفرنسية نحو 12300 متجر في مختلف أنحاء العالم، في حين تضم نحو 384 ألف عامل.