«تسلا» تخطط لتطوير سيارة «ميني»

المصدر: نيويورك - وكالات

يخطط المدير التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون موسك لتطوير سيارة «ميني» ضمن خط إنتاج الشركة، وقال موسك: «نحن نعمل على سيارة تسلا صغيرة جديدة يمكنها استيعاب شخص بالغ»، إلا أن موسك لم يكشف عن الموعد الذي قد تصل فيه السيارة إلى الطرق بالفعل.

وحققت شركة تسلا لصناعة السيارات عائدات 4 مليارات دولار في الربع الثاني 2018، مع 2.2 مليار دولار نقداً، فيما تنتج الشركة حالياً حوالي 7000 سيارة من طرز Model 3 وModel S وModel X في الأسبوع، فيما تتوقع الشركة إنتاج ما بين 50000 إلى 55000 سيارة Model 3 خلال الربع الثالث.

وأضاف: «نهدف لزيادة الإنتاج إلى 10000 سيارة Model 3 في الأسبوع بأسرع ما يمكن، ونعتقد أن غالبية خطوط إنتاج Tesla ستكون جاهزة للإنتاج بهذا المعدل بحلول نهاية 2018».