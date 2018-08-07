«وارنر براذرز أبوظبي».. ترفيه للكبار والصغار

المصدر: تصوير: مجدي إسكندر

تحتضن جزيرة ياس «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المغطاة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، وتحمل تجربة ترفيهية فريدة للكبار والصغار، وهي بمثابة بصمة جديدة في سجل إنجازات أبوظبي الرامية إلى المضي قدماً في تعزيز قطاع السياحة وترسيخ مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم.