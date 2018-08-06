الهند تخزِّن البيانات محلياً

المصدر: نيودلهي - وكالات

قد تكون الهند الدولة التالية التى تصرُّ على أن تخزن شركات الإنترنت بيانات المستخدمين داخل حدودها، إذ علمت «رويترز» أن لجنة حكومية ترغب في تخزين البيانات التي يتم إنشاؤها محلياً، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالهنود على الخوادم الموجودة داخل البلد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل من الأسهل على وكالات تنفيذ القانون ووكالات الاستخبارات الوصول إلى البيانات في خضم التحقيقات، فوفقاً لتقرير يوصي بهذه الخطوة فستكون سيادة البيانات مهمة في ضوء تدفق البيانات عبر الحدود.

ولم يعلق «إنفوسيس كريس جوبالاكريشنان»، رئيس اللجنة، على التوصية، ومع ذلك اعترف بخطط تتعلق بتقديم التقرير إلى وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بين نهاية أغسطس و15 سبتمبر.