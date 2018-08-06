باع حصته في «آبل» بـ800 دولار وخسر 100 مليار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعاد وصول القيمة السوقية لشركة آبل إلى تريليون دولار، الحديث عن مؤسسي الشركة ستيف جوبز وستيف ووزنياك، بالإضافة إلى المؤسس الثالث الذي يجهله كثيرون، والحديث عن رونالد واين. وذكر تقرير لـ«سكاي نيوز عربية» أن واين شارك كلا من جوبز ووزنياك في تأسيس الشركة الأميركية العملاقة، ووقّعوا على عقد التأسيس، على أن يحصل واين على 10 بالمئة من قيمة الشركة، ويقتسم الآخران الحصة المتبقية مناصفة، بواقع 45 بالمئة لكل منهما.

ولكن في عام 1976 قرر واين التخلي عن حصة 10% التي امتلكها في آبل، لأنه وجد نفسه مع عملاقيْن وكان على ثقة أن أيا من المنتجات التي يخطط لها لن تبصر النور. وتنازل، رائد الإلكترونيات الذي يبلغ الآن من العمر 84 عاما، عن حصته آنذاك مقابل 800 دولار. ولم يكن يدري أن قيمة تلك الحصة ستصل في 2018 إلى 100 مليار دولار.

وتخطت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز التريليون دولار لتصبح أول شركة في العالم، مدرجة للتداول العام، تصل إلى الرقم ذي الـ 12 صفرا.

وارتفعت أسهم آبل 2.7% لتصل إلى أعلى مستوى عند 207.05 دولارات.