استدعاء «كيا كرنفال» و«جي إم سي تيرين» لإصلاح عيوب

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس حملتي استدعاء لدواعي السلامة لطرازات حديثة من سيارات «كيا كرنفال» و«جي إم سي تيرين». وشملت الحملة الأولي 826 سيارة «كيا كرنفال» طرازات 2015-2019 وذلك بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات كيا في الدولة. وأكدت الوزارة في تقرير أصدرته أمس أن حملة الاستدعاء ترجع إلى تحديث وتحسين برنامج عمل «سوفت وير» الأبواب الجانبية لبعض سيارات كيا كرنفال وذلك بعد التواصل مع «كيا موتورز كوربوريشن».

وأعلنت الوزارة عن حملة الاستدعاء الثانية لدواعي السلامة تشمل عدداً لم تحدده من سيارات «جي إم سي تيرين» موديل 2018 بالتنسيق مع «جنرال موتورز» وذلك بهدف إعادة برمجة وحدة تحسس الوسادة الهوائية.

وأشارت الوزارة في تقرير لها أنه لا يتم حالياً إيقاف تفعيل نظام وحدة تحسس الوسادة الهوائية عند إيقاف محرك السيارة وهو النظام الذي يرصد بيانات الوسادة الهوائية عند وقوع حادث، مؤكدة أن هذا النظام قد لا يعمل بصورة صحيحة عند إعادة تشغيل المركبة وتظهر إنارة تحذير الوسادة الهوائية وعليه فإنه من الممكن ألا يستشعر النظام قوة الاصطدام بصورة صحيحة مما يزيد احتمالية الإصابة عند وقوع الحادث.