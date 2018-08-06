مبيعات «هيونداي كيا» الخامسة عالمياً في النصف الأول

المصدر: سيئول - د ب أ

حافظت شركة هيونداي كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات على المركز الخامس من حيث المبيعات على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة «يونهاب» أن مجموعة هيونداي موتور، التي تجمع شركتي هيونداي وكيا، باعت 59ر3 ملايين سيارة في الفترة من يناير حتى يونيو 2018. يشار إلى أن هيونداي وكيا واجهتا صعوبات خلال الأعوام الماضية في ظل تراجع مبيعاتهما بصورة كبيرة في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم.

وباع تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات عام 2017، أكبر عدد من السيارات في النصف الأول. وشملت قائمة أكبر خمس شركات من حيث المبيعات أيضاً، فولكسفاغن وتويوتا موتور وجنرال موتورز.