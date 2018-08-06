الشريف يدخل ريادة الأعمال بـ«مويولوز برغرز»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أسهمت رحلات السفر المتكررة والاطلاع على ثقافات الكثير من المجتمعات الأخرى وعاداتها، إلى تحول الشاب الإماراتي إسماعيل الشريف إلى ريادة الأعمال وتأسيس مشروع متميز يحمل بصمات المجتمع الإماراتي.

مشروع «مويولوز برغرز» وجد من خلاله إسماعيل الشريف الفرصة لتحقيق طموحه، والدخول من خلاله بوابة ريادة الأعمال، التي يعتبرها اليوم الأساس والوسيلة الرئيسية للشباب لتحقيق تطلعاتهم والاعتماد على أنفسهم لبناء مستقبلهم.

وقال الشريف الحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية العامة والإدارة من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن ويشغل منصب مدير المشروع (قطاع الخدمات الحكومية) بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: «الشباب في دولة الإمارات نموذج يحتذى لشباب العالم، لأن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تقدم لهم كل ما يمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وعليهم الاستفادة من الدعم الذي تقدمه لهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة بهم، وأهلاً للمسؤولية الملقاة على عاتقهم».

وأشار الشريف: «رغم انشغالي بالدارسة والاهتمام في تحصيل أعلى الدرجات إلا أن هذا لم يمنعني من تحقيق طموحي في أن أكون رائد أعمال، وأخذت أبحث عن الطريقة والوسيلة التي يمكن من خلالها أن أدخل هذا العالم الواسع، ونشأت عنده فكرة مشروع "مويولوز برغرز" لتقديم أطباق الطعام العالمية بلمسات إماراتية».

وتمكن الشريف من خلال العزيمة والإصرار من تحقيق التوازن بين مسؤولياته العملية وتحقيق أحلامه وطموحاته في تأسيس مشروعه من دبي والذي يسعى ليكون انطلاقة نحو مزيد من التوسع ومزيد من النجاح، وقال إسماعيل: «أصل المشروع هواية مارستها مع بعض الأصدقاء أثناء دراستي خارج حدود الوطن وحلمت بتحقيقها داخل حدود الوطن ليتحقق وتصبح اليوم واقعاً ومجموعة مبتكرة من المطاعم في دبي».