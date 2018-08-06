مزايا جديدة من «كوالس» للحماية من الهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كوالس» عن إضافة جديدة تعمل على متصفح «غوغل كروم»، من أجل حماية المستخدمين من هجمات عمليات التعدين القائمة على المتصفحات.

وتزايدت هجمات تعدين العملات الرقمية المشفرة في الآونة الأخيرة، ويتوقع أن تستمر في النمو تزامناً مع انتشار تكنولوجيات العملات الرقمية والبلوك تشين. ويستخدم المهاجمون طرقاً عدة لاستغلال أجهزة المستخدمين من أجل أهداف ضارة، إلا أن انتشار الإضافات الجديدة تجعل المتصفح أكثر أماناً للمهاجم مقارنة مع هجمات الفدية، التي تستلزم التواصل مع الضحية للحصول على الفدية.

وتعتمد عملية التعدين على وجود كم كبير من الموارد، لذا فهي تستنزف ما يصل إلى 70% من طاقة وحدة المعالجة المركزية الموجودة في جهاز الضحية، ما يقلل من أداء النظام ويزيد من استهلاك الطاقة ويمكن أن يتسبب في ضرر دائم محتمل بالنظام.