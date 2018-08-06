«إتش تي سي» تعلن عن هاتف متوسط المواصفات

المصدر: كوالالمبور - وكالات

تستعد شركة «إتش تي سي» التايوانية لطرح هاتف جديد متوسط المواصفات، ضمن سلسلة U Life، والذي ستطلق عليه اسم U12 Life. وسوف يتضمن الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة (16 ميجا بكسل + 5 ميجابكسل)، مع وجود ماسح ضوئي على الجانب الخلفي، بينما توجد الكاميرا المزدوجة في الزاوية العلوية اليسرى.

ولم تدعم الشركة بشق أعلى الشاشة، حيث إنه من الواضح الهاتف سيتميز بشاشة منتظمة، وفقًا لتقرير سابق سيتم تزويد الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 636، وذاكرة رام 4 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف بشاشة عرض كبيرة قياس 6 بوصات، مع دقة FHD + (2160 × 1080 بيكسل)، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بقوة 3،600 ميللي أمبير في الساعة.