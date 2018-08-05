15 % زيادة إيرادات الألعاب في السوق السعودي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت تقارير متخصصة عن ارتفاع إيرادات سوق الألعاب في السعودية بنسبة تقدر بـ 15%، حيث ارتفع إيراد القطاع من 647 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 756 مليون دولار حتى منتصف النصف الأول من العام الجاري.

وبارتفاع إيراد الألعاب في سوق المملكة، فإن ذلك يجعلها ضمن قائمة الدول العشرين الأعلى عالمياً على مستوى الإيرادات في هذا القطاع الحيوي، الذي يبلغ حجم سوقه العالمي أكثر من 90 مليار دولار سنوياً، وبخاصة بعد دخول منصات الألعاب على الهواتف المتحركة.

من جهة أخرى، أشارت دراسة أجرتها «نيوزو غيمنغ» للعام 2018 إلى أن 46% من أفراد منطقة الشرق الأوسط يلجأون إلى ممارسة الألعاب على منصات الهواتف الذكية المتحركة، في حين أن 88% من جيل الألفية في السعودية مهتمون بممارسة الألعاب الإلكترونية، وبمقابل ذلك يبلغ معدل استخدام هذا الجيل للهواتف الذكية على مستوى دول الخليج أكثر من 90%.

وتماشياً مع ذلك أطلقت هونر، هاتف Honor Play (الملقب بوحش الألعاب) الذي يعدّ أول جهاز ضمن سلسلة من المنتجات الجديدة الموجهة للألعاب ومزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع العديد من الشركاء في قطاع الألعاب.

وقال كريس سن بايغونغ، نائب الرئيس لعلامة هونر، إن الجهاز سيحقق أداء جنونياً من حيث السرعة والذكاء وبسعر لا يضاهى للحصول على تجربة مدهشة في ممارسة الألعاب والترفيه على الأجهزة المتحركة، وذلك بفضل تقنية معالج جرافيكس فائق الدقة، التي تضمن سرعات عالية ومعالجة المشاكل الشائعة في الأداء التي تسبب الانزعاج عند ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الأجهزة المتحركة، ما يعزز إمكانات المعالجة الرسومية بشكل هائل، ويرفع متوسط سرعة الإطارات إلى أعلى معدل ممكن، وترتفع كفاءة المعالجة الرسومية بواقع 60% بينما ينخفض استهلاك طاقة النظام في الشريحة بنسبة 30%. كما تم تقليل معدل تقطيع الصور ودرجة حرارة الجهاز إلى الحد الأدنى لأداء في غاية السلاسة والراحة.