الآيباد يتقدم سوق الأجهزة اللوحية

المصدر: سان فرانسيسكو- وكالات

كشفت أرقام جديدة من شركة تحليلات السوق أن مبيعات الأجهزة اللوحية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2018 الجاري، ويأتي هذا استمراراً للتراجع الذي بدأ منذ آخر 4 سنوات، إذ تراجعت مبيعات الأجهزة اللوحية «التابلت» إلى 33 مليون جهاز في الربع الثاني من 2018 مقارنة مع 38.2 مليون جهاز تم بيعها من الفترة نفسه في العام 2017.

وأشار تقرير إلى أن هناك بعض الشركات التي حققت نمواً بطيئاً لكنها لم تتراجع، مثل أبل وهواوي، إذ تمكنت شركة أبل من بيع 100 ألف جهاز آيباد أكثر في الربع نفسه العام الماضي، أما هواوي فقد باعت 300 ألف جهاز أكثر.

ووفقاً لموقع «تك كرانش»، كانت سامسونغ وأمازون من أبرز المتضررين من تراجع مبيعات الأجهزة اللوحية هذا الربع، فالشركة الكورية باعت أقل بنحو مليون جهاز في الربع الثاني 2018 مقارنة مع الفترة نفسه من 2017.