روبوتات لجمع البقالة داخل متاجر «وول مارت»

المصدر: Ⅶ نيويورك - وكالات

أعلنت سلسلة متاجر «وول مارت» الأميركية الشهيرة أنها ستستعين بمجموعة من الروبوتات الجديدة التي تحمل اسم «ألفابوتس»، التي يمكنها اختيار وتعبئة طلبات المتسوقين عبر الإنترنت وإكمال المهام الأخرى دون تدخل بشري، على أمل تبسيط خدمة وول مارت للبقالة عبر الإنترنت.

وقال مارك إبوتسون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المركزية في وول مارت، إن الآلات الجديدة ستعمل وراء الكواليس لجعل العملية أكثر سهولة من خلال جلب العناصر المطلوبة من مراكز التخزين، وأضاف أن هذا يعني تقليل الوقت في السير على ممرات المتجر بحثاً عن المنتجات، إضافة إلى ضمان حصول العملاء على أفضل المنتجات المطهية واللحوم وغيرها.

وقامت الشركة بتركيب توسعة بمساحة 20 ألف قدم مربعة متصلة بالمخزن الذي سيحتوي على روبوتات «ألفابوتس».