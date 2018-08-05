«آيسر» تطلق لاب توب جديداً

المصدر: نيويورك - وكالات

بعد الكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل «كروم» في مايو الماضي، أعلنت شركة «آيسر» عن موعد وصول تلك الأجهزة إلى السوق، إذ من المقرر أن يتوفر جهاز «كروم بوك 13» للعملاء التجاريين بدءاً من شهر سبتمبر المقبل، ويتميز كلا الطرازين بجسم مصنوع بالكامل من الألمنيوم، مع شاشة بقياس 13.5 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، ولوحة اللمس غوريلا غلاس.

يأتي الجهاز الجديد بشاشة تعمل باللمس ومفصلة بزاوية 360 درجة، بحيث يمكن استخدامه أيضاً كجهاز لوحي، وتتوفر النسخة الأساسية منه مع معالج i3، وذاكرة 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت مقابل 749.99 دولاراً، أما النسخة التي تضم معالج i5، وذاكرة 16 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغا بايت فستكون متوفرة بسعر 949.99 دولاراً.