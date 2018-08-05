فيروس يضرب شركة تايوانية

المصدر: تايبيه - د ب أ

قالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي تعد شركة أبل العميل رقم واحد بالنسبة لها، أن فيروساً ضرب عملياتها. وأضافت في بيان أن الشركة، التي تعد المصنع الوحيد للمعالج (بروسيسور) الرئيسي لأجهزة المحمول الذكية التي تنتجها شركة أبل، تأثرت بفيروس ضرب عدداً من خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة لها، وأن بعض المصانع ما زالت متأثرة بذلك.

وأشارت الشركة إلى أن الفيروس لم يكن بسبب عملية قرصنة إلكترونية، موضحة أنها احتوت المشكلة ووجدت حلاً لها، ومشيرة إلى حدوث تقدم في عملية إصلاح الخطوط المتضررة بالفيروس.

ووصفت الشركة الأضرار بالمتفاوتة بين مصنع وآخر. وأشارت إلى أن مصانع معينة عادت إلى العمل بشكل طبيعي خلال فترة وجيزة.

وأكدت لورا هو، كبيرة مسؤولي الشؤون المالية بالشركة لوكالة «بلومبرغ» أن الشركة اتخذت إجراءات طارئة للتعامل مع الحادث.