هواوي تخطط لتكون أكبر مورد للهواتف الذكية

المصدر: Ⅶ بكين- وكالات

تهدف شركة هواوي الصينية إلى أن تصبح أكبر مورد للهواتف الذكية في العالم بحلول نهاية 2019، ولذلك رفعت الشركة توقعاتها لشحن أكثر من 200 مليون جهاز هذا العام، وتفيد شركة الهواتف الصينية بأن شحناتها لعام 2018 سوف تتجاوز هدفها البالغ 180 مليون جهاز، بعد شحنها أكثر من 95 مليون هاتف في النصف الأول من العام.

وتشير هواوي إلى أن حصتها السوقية العالمية تبلغ الآن 15.8%، وكانت الشركة قد تجاوزت شركة أبل من حيث عدد الشحنات لتصبح ثاني أكبر مورد للهاتف في العالم بعد شركة سامسونغ.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي: «أعتقد أنه لا توجد مشكلة في أن نصبح الرقم العالمي رقم 2 في العام المقبل، ومن الممكن أن نصبح رقم 1 في الربع الرابع من العام المقبل»، معرباً عن أمله في أن تقوم الشركة بشحن 200 مليون هاتف بحلول نهاية 2018، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 31% في عدد شحنات 2018.