2.24 مليون سيارة مبيعات «تويوتا» في 3 أشهر

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركة تويوتا اليابانية العملاقة للسيارات أنها باعت خلال الربع الأول المالي والمنتهي في 30 يونيو الماضي 2.24 مليون سيارة، بزيادة قدرها 21020 سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. ورفعت تويوتا توقعات مبيعاتها خلال العام من 8.9 ملايين وحدة إلى 8.95 ملايين وحدة. وقالت الشركة إن أرباحها ارتفعت إلى 5.2 مليارات دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين.

وارتفعت الأرباح التشغيلية من 574.2 مليار ين العام الماضي إلى 682.6 مليار ين. ومن بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة عائدات الشركة خفض النفقات بواقع 60 مليار ين وزيادة الأنشطة التسويقية بواقع 45 مليار ين.