تسريب رسمي لهاتف «غلاكسي نوت 9»

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

قبيل أيام من إطلاق هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 9»، سربت شركة «سامسونغ» اليابانية صورة للهاتف المنتظر على صفحات موقعها الشبكي على نحو غير مقصود، بحسب ما نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس.

وأفادت «ميرور» أن صورة «نوت 9» قد ظهرت أول من أمس على إحدى صفحات الموقع الشبكي لـ«سامسونغ»،

وذكر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية أن «سامسونغ» نشرت عن طريق الخطأ إعلاناً مسبقاً لهاتفها الرئيسي المنتظر غالاكسي نوت 9 والذي من المفترض أن يتم كشف النقاب عنه رسميًا بتاريخ 9 أغسطس عبر حدث Unpacked.

وتؤكد الصورة العديد من التسريبات السابقة التي ظهرت حول الجهاز المنتظر، حيث أنه يتشابه مع جهاز العام الماضي نوت 8 إلى حد كبير، مع تواجد لمنفذ سماعات الرأس التقليدية، ومنفذ من نوع USB-C، وكاميرا خلفية مزدوجة، ومستشعر بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، جنبًا إلى جنب مع ظهور القلم الإلكتروني باللون الأصفر.

كما نشرت شركة سامسونغ بالخطأ فيديو تعريفياً رسمياً لجهاز «نوت 9» على يوتيوب، والذي يكشف من جديد عن الهاتف والقلم الإلكتروني S Pen الجديد، ويبدو أن الشركة تركز بشكل كبير على قلم S Pen الأصفر، والذي يصاحب النسخة الزرقاء من الهاتف، بحيث يعرض الفيديو قدرة القلم على الكتابة على الشاشة حتى عندما يكون الهاتف مقفلًا.

ويوضح مقطع الفيديو وجود نسخة من جهاز «نوت 9» بسعة 512 جيجابايت، ولكن ما يثير الاهتمام هو أن الهاتف يدعم أيضًا بطاقات التخزين الخارجية MicroSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، مما يعني أنه بإمكان المستخدمين الحصول على مساحة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت كحد أقصى على الجهاز.