«بلاكبيري» تطلق هاتفين من دون لوحة مفاتيح

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة بلاكبيري الستار عن سلسلة جديدة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث أطلقت هاتفي Evolve و Evolve X ضمن السلسلة الجديدة التي تأتي على غير العادة من دون لوحة المفاتيح الملموسة والمعروفة في هواتفها.

ويتمتع الهاتفان بنفس المزايا تقريباً مع فارق بسيط لصالح نسخة X بسبب المعالج، حيث إن كلا الهاتفين يعملان بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1 بواجهة المستخدم المطورة من بلاكبيري وحزمة DTEK. ويأتيان ببطارية كبيرة بقدرة 4,000 ملي أمبير /‏ ساعة مع خصائص الشحن السريع واللاسلكي. كما أنهما يجلبان شاشة بقياس 5.99 بوصات وبدقة FHD+ من نوع LTPS وكلتاهما محميتان بزجاج غوريلا 5. وتأتي أبعاد الهاتف بنسبة 18:9 كما هي العادة مع أغلب الهواتف متوسطة المستوى.