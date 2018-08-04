ماكينات صراف آلي بلا بطاقات

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأميركي، والمعروف اختصاراً باسم «تشيس بنك»، أن كافة ماكينات الصرف الآلي التابعة له في الولايات المتحدة، والتي يبلغ عددها حوالي 16 ألف ماكينة، باتت تعمل من دون بطاقات، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

وأفادت «فوكس نيوز» بأن التقنية الجديدة التي تعمل بها ماكينات الصرف الآلي التابعة لـ«تشيس بنك»، وتسمى تقنية «التواصل قريب المدى»، تتيح لعملائه سحب مبالغ نقدية من أرصدتهم باستخدام محافظهم الرقمية ومن دون الحاجة إلى إدخال بطاقة أو كلمة مرور سرية للتحقق من هوياتهم، وإنما كل ما يتعين عليهم فعله هو النقر على هواتفهم الذكية أمام ماكينة الصرف الآلي، ثم سحب المبالغ التي يحتاجونها بكل سهولة ويسر.

وقال سول جيندي، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في «تشيس بنك»: «لم تعد الحلول المصرفية من دون بطاقات تعني بالضرورة حلولاً من دون مبالغ نقدية. ففي ظل التزايد المطرد في عدد عملائنا الذين يستخدمون محافظهم الرقمية في سداد التزاماتها، يسرنا أن نزودهم بنفس التجربة، ولكن من خلال ماكينات الصرف الآلي».

ومن الجدير بالذكر أن «تشيس بنك» كان أول من استخدم تقنية «التواصل قريب المدى»، وكان ذلك في 2016، ثم سارت بنوك أخرى على خطاه في 2017، مثل «بنك أوف أميركا» و«ويلز فارجو».