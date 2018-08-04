إدمان التكنولوجيا يتزايد في بريطانيا

المصدر: دبي - البيان

يواجه المجتمع البريطاني زيادة كبيرة في معدلات إدمان التكنولوجيا، حيث يتحقق المواطن البريطاني العادي من الهاتف الذكي كل 12 دقيقة، ويتصل بالإنترنت لمدة 24 ساعة في الأسبوع، وذلك وفقًا لما كشفت عنه دراسة جديدة منشورة من قبل شركة أوفكوم Ofcom، والتي تحدثت عن مدى اعتماد الناس الآن على الإنترنت، حيث انخفض الوقت الذي يقضيه المستخدم في إجراء المكالمات الهاتفية من الهواتف الذكية للمرة الأولى، مع استخدامهم بدلًا من ذلك تطبيقات التراسل الفوري مثل واتساب وماسنجر فيسبوك.

ويشعر خُمس البريطانيين البالغين بالتوتر إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت، في حين تقضي المرأة وقتًا أطول على الإنترنت أكثر من الرجال بالمقارنة مع السابق، كما أظهر التقرير النمو السريع لإدمان التكنولوجيا، ووفقًا لشركة Ofcom، فإن 12 % فقط من البالغين البريطانيين قالوا إنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقًا.

وتضاعف إجمالي الوقت الذي يقضيه البريطانيون عبر الإنترنت خلال السنوات العشر الماضية.